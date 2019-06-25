İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, dünyanın önde gelen bankalarından Commerzbank tarafından yabancı para transferlerini yüksek operasyonel kalitede gerçekleştirmesi nedeniyle "STP Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2018 yılı boyunca uçtan uca otomasyon sağlayarak ticari ödemeler ve bankalar arası para transferinde yüksek kalitede işlemlere imza atması sebebiyle Commerzbank tarafından verilen "STP Mükemmellik Ödülü"nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, uluslararası ticaretin ve ülkeler arası para transferlerinin yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşlemleri yüksek kalitede gerçekleştirmek, bankacılık hizmetlerinin olmazsa olmazı haline geldi. Alternatif Bank olarak benimsediğimiz 'danışman bankacılık' stratejimizle insan kaynağımıza ve teknolojiye önemli yatırımlar yapıyor, müşterilerimize yüksek kalitede hizmetler sunmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda dünyanın önemli finans kurumlarından Commerzbank'ın titiz değerlendirme kriterleri sonucunda böylesine prestijli bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz."