Alternatif Bank'tan 202 milyon lira kar

Böylesine zorlu bir ortamda gerçekleştirdikleri hamlelerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Alternatif Bank olarak ilk iki çeyrekte olduğu gibi bu dönemde de krediler ve mevduatta sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Piyasalardaki dalgalanmanın en yoğun şekilde hissedildiği ağustos ayında 134 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağladık. Elde ettiğimiz kredi, Alternatif Bank’ın uluslararası itibarını ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha tescil etti.

Böylece uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun süreli işbirliğimizin de somut adımlarını atmış olduk. Türkiye ile Katar arasında her geçen gün güçlenen ticari ilişkilerin gelişimine verdiğimiz desteğin bir yansıması olarak, hissedarımız The Commercial Bank’ın iki yıldır Doha ve Umman’da düzenlediği Yatırımcı Analist Günü toplantılarına ilk kez ev sahipliği yaptık. The Commercial Bank’ın bölgedeki bilgi birikimi ve gücü, kendileriyle sinerji içerisindeki yakın çalışmalarımız, işbirliği fırsatlarının önünü açıyor. Bu anlamda hissedarımızın farklı ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımcı gününü bu sene bankamızda yapması bize ve ülkemize duydukları güvenin bir göstergesi olarak bizleri ayrıca onurlandırdı."