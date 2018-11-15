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Alternatif Bank'tan 202 milyon lira kar

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Alternatif Bank'ın yılın 9 ayındaki net karı 202 milyon lira oldu - Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Hissedarımız The Commercial Bank’ın iki yıldır Doha ve Umman’da düzenlediği Yatırımcı Analist Günü toplantılarına ilk kez ev sahipliği yaptık" - Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham: - "Türkiye’ye güveniyor, uluslararası çapta en önemli yatırımımız olan ve yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yüksek büyüme ivmesini sürdüreceğine inandığımız Alternatif Bank’a tam desteğimizi sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, bu yılın ocak-eylül döneminde 202 milyon lira net kar elde etti.

Alternatif Bank, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde global ve yerel piyasalardaki risk faktörlerine rağmen gösterdiği başarılı performansla büyümesini sürdürdü.

Konsolide rakamlara göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü geçen yıl sonuna göre yüzde 41, geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 54'lük bir büyüme kaydederek 29,3 milyar TL seviyesine yükseldi.

Bankanın bu dönemde kredilerle ekonomiye sağladığı destek yüzde 29,6 artarak 18,9 milyar TL'ye, mevduat hacmi ise yüzde 32,4 gelişme göstererek 14,9 milyar TL'ye çıktı. Alternatif Bank'ın 9 ayında net karı 202 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, finansal piyasalardaki dalgalanmanın uzun yıllardır görmedikleri boyutlara ulaştığı bu dönemde hem ülkenin hem de Alternatif Bank'ın başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Böylesine zorlu bir ortamda gerçekleştirdikleri hamlelerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Alternatif Bank olarak ilk iki çeyrekte olduğu gibi bu dönemde de krediler ve mevduatta sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Piyasalardaki dalgalanmanın en yoğun şekilde hissedildiği ağustos ayında 134 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağladık. Elde ettiğimiz kredi, Alternatif Bank’ın uluslararası itibarını ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha tescil etti.

Böylece uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun süreli işbirliğimizin de somut adımlarını atmış olduk. Türkiye ile Katar arasında her geçen gün güçlenen ticari ilişkilerin gelişimine verdiğimiz desteğin bir yansıması olarak, hissedarımız The Commercial Bank’ın iki yıldır Doha ve Umman’da düzenlediği Yatırımcı Analist Günü toplantılarına ilk kez ev sahipliği yaptık. The Commercial Bank’ın bölgedeki bilgi birikimi ve gücü, kendileriyle sinerji içerisindeki yakın çalışmalarımız, işbirliği fırsatlarının önünü açıyor. Bu anlamda hissedarımızın farklı ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımcı gününü bu sene bankamızda yapması bize ve ülkemize duydukları güvenin bir göstergesi olarak bizleri ayrıca onurlandırdı."

Kaan Gür, kurumsal yönetişim ilkeleri ışığında ve "Danışman Banka" kimliklerinin doğası gereği ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, ülke için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretim ile ekonomiye katma değer sağlayan tüm işletmelerin yanında olduklarını vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda yönetim, genel müdürlük ve şube ekipleriyle birlikte reel sektöre, sahaya bu dönemde de çok yakın olduklarını belirten Gür, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak için yoğun efor sarf ettik. Basiretli bankacılık anlayışımız, güçlü muhabir banka ilişkilerimiz ve yenilenen danışman şube yapımız sayesinde yılın geri kalanını iyi bir performansla tamamlayarak sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- "Türkiye'ye inancımız tam"

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve The Commercial Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Abraham da Katar için önemli bir stratejik ortak olan Türkiye'nin gerek uluslararası çapta gerek Orta Doğu özelinde, uzun vadede taşıdığı stratejik öneme inançlarının tam olduğunu belirtti.

Türkiye'ye duydukları bu inancın, Alternatif Bank'a bugüne kadar yaptıkları 1 milyar dolar tutarındaki yatırım, yakın dönemde gerçekleştirdikleri 50 milyon dolar sermaye artışı ve 2018 yılı içerisinde İstanbul'da devreye aldıkları yeni genel müdürlük binası ile de kendini gösterdiğini ifade eden Abraham, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’ye güveniyor, uluslararası çapta en önemli yatırımımız olan ve yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yüksek büyüme ivmesini sürdüreceğine inandığımız Alternatif Bank’a tam desteğimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de grubumuz içerisinde gerek iş modeli gerekse yarattığı değer açısından önemli bir yeri olan Alternatif Bank’ın katkılarıyla, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine, finansal ve ticari alanda sunduğumuz destekler ve danışmanlık en temel önceliklerimiz arasında bulunuyor.Bu planımızın somut adımlarından birini de Commercial Bank’ın her yıl düzenlediği Yatırımcı Analist Günü'nü bu yıl Türkiye’de, Alternatif Bank’ın Vadistanbul’daki yeni genel müdürlük binasında yaparak attık. Böylelikle, her iki pazarda ticaret yapmak isteyen firmalara destek vermeyi hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Alternatif Bank Joseph Abraham Kaan Gür Net kar

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