Alternatif Bank'tan kadın girişimcilere ve KOBİ'lere 100 milyon dolarlık kaynak

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, yurt dışı fonlama programı kapsamında Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) kadın girişimcilere ve KOBİ'lere kullandırılmak üzere 100 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli finansman sağladı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, IFC'den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladı. 5 yıl vadeli sunulan kredi, öncelikle KOBİ'lere destek amaçlı finansman olarak kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, kadınların; girişimci ruhu, azmi ve çalışkanlığıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla IFC'den ülkemize ve bankamıza duydukları güvenle, KOBİ'lerimiz ve kadın girişimcilerimiz için yeni bir kaynak yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sağladığımız kredinin, kadın girişimcilerin desteklenmesi, istihdamının artması, onlara ilave olanaklar yaratması ve KOBİ’lere finansman teminiyle katkı sunacağına inanıyoruz. ‘Danışman bankacılık’ anlayışımızla ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretimle ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelere sunduğumuz kaynak ve destekler sürecek."