Alternatif Bank'tan Private Banking

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, özel bankacılık müşterileri için "danışman bankacılık" anlayışıyla sunduğu terzi usulü hizmetlerini "Private Banking" çatısı altında topladı.

Alternatif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, yeni segmentin tanıtımını, sanat dünyasında 50. yılını kutlayan ve şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran, sanatçı Erol Evgin’in konserine ana sponsor olarak gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, konser öncesi Türkiye ve Katar’dan pek çok önemli misafirin katılımıyla gerçekleştirilen özel davette konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank olarak müşterilerine kusursuz hizmet sunmak üzere "danışman banka" anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Yeni segment Private Banking ile müşterilere gerek bankacılık gerekse bankacılık dışında hayatlarının farklı alanlarında ayrıcalıklar yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Gür, "Bu amaçla terzi usulü geliştirdiğimiz hizmetlerimizi Alternatif Bank Private Banking adı altında bir araya getirdik. Özel bankacılık müşterilerimiz için varlık yönetimi, sigorta danışmanlığı, yatırım gibi pek çok hizmetle işlerine ve birikimlerine değer katan, uzun soluklu yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.