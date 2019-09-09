"Alternatif turizm merkezleri öne çıkarılmalı"

Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Türkiye'nin sadece deniz turizminden ibaret olmadığını belirterek, "Başta sağlık ve termal olmak üzere Türkiye'nin turizmde atak yapabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin öne çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akman, yazılı açıklamasında, son yıllarda "deniz, kum, güneş turizmi"nin yanı sıra alternatif turizme ilginin arttığını bildirdi.

Türkiye'nin alternatif turizm çeşitlerine en uygun ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Akman, bu turizmin ülke için "muazzam" bir gelir kaynağı olabileceğinin altını çizdi.

Akman, Türkiye turizminin atak yapabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin öne çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başta sağlık ve termal turizmde olmak üzere Türkiye'nin turizmde atak yapabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin öne çıkarılması gerekiyor. Türkiye, sadece deniz turizmiyle dünyadaki önemli destinasyonlarla rekabet edemez. İtalya ve İspanya gibi turizm bölgelerinin önüne geçilebilmesinin yegane yolu alternatif turizmdir. Alternatif turizm merkezlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılması şart."