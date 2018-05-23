Altın 5 yılda yüzde 135 değer kazandı

AYŞENUR SAĞLAM - Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altının gramının son 5 yılda yüzde 135 değer kazandığını bildirdi.

Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 ayar altının gram fiyatının 200 liraya ulaştığını, çeyrek altının ise 345 lirayı bulduğunu belirterek, altın fiyatlarının son dönemde ciddi artış gösterdiğini söyledi.

Tasarrufta "güvenli liman" olma özelliğini koruyan altının gramının Mayıs 2014'te 85 lira olduğunu anımsatan Çavuşculu, altın fiyatlarında son 5 yılda yüzde 135 artış gerçekleştiğini dile getirdi.

Çavuşculu, Ramazan Bayramı sonrasında düğün, sünnet ve nişan törenlerinin artacağına ve altın piyasasında hareketlilik yaşanacağına dikkati çekerek, bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Yeni sezona çok sayıda yeni modelle girdiklerini vurgulayan Çavuşculu, tasarımların sürekli yenilendiğini, müşteri taleplerine ve özel günlere özel tasarımlar hazırladıklarını anlattı.

Çavuşculu, yükselen altın fiyatlarının vatandaşın alım gücünü zayıflattığını ve kuyumcuları memnun etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın, her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Şu anda altın fiyatları zirvede. Tasarruf etmek isteyen vatandaşlarımıza işçiliği fazla olmayan bilezik ya da çeyrek altın almalarını tavsiye ediyoruz. Hediye amaçlı altın almak isteyenler için de her keseye uygun ürünlerle sezona hazırız. Vatandaşlarımız, hediyede tercihlerini toplumsal dayanışmanın bir parçası olan altından yana kullansınlar."

