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"Altın EFT'si ekonomiye olumlu katkı sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral: - "Altın transferinin yaygınlaşmasının ülke ekonomisine olumlu katkısı olacaktır" - "Altın EFT'si, tümüyle yurt içi paydaşlar tarafından geliştirilen ve işleyen yepyeni bir sistemdir" - "Türk halkının altına verdiği kıymet göz önüne alındığında, tüm bankaların entegre olmasıyla müşteriler arasında altın EFT'sinin hızla yaygınlaşacağını düşünüyoruz" - "Altın EFT sistemiyle birlikte vatandaşlarımız arasındaki altın kullanımının ciddi boyutta artış göstereceğini düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, altın transferinin yaygınlaşmasının ülke ekonomisine olumlu katkısı olacağını söyledi.

Mehmet Oral, altın EFT'sine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt Türk olarak, altın bankacılığında inovatif altın ürünlerine sahip öncü bir katılım bankası olduklarını belirtti.

Altın bankacılığına, uluslararası standartlara uyum sağlayan bir yapı kurarak başladıkları için bu alanda ciddi mesafe katettiklerini kaydeden Oral, altın EFT'sinde de bu standartlar kullanıldığından dolayı entegrasyon noktasında bankanın hızlı ve kolay şekilde sisteme giriş yaptığını söyledi.

Oral, altın EFT'sinin tümüyle yurt içi paydaşlar tarafından geliştirilen ve işleyen yepyeni bir sistem olduğunu ve bankaların sisteme yeni yeni entegre olmaya başladığını anlattı.

Sistemin yeni olmasından dolayı işlem adetleri ve hacimlerinin çok büyük boyutlarda olmadığını vurgulayan Oral, "Türk halkının altına verdiği kıymet göz önüne alındığında, tüm bankaların entegre olmasıyla müşteriler arasında altın EFT'sinin hızla yaygınlaşacağını düşünüyoruz." dedi.

- "Müşterilerimiz, sisteme entegre bankalara altınlarını transfer edebilir hale geldi"

Mehmet Oral, altın EFT'sinin vatandaş ve ekonomi açısından sağlayacağı faydalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Banka müşterileri bugüne kadar ya altınlarını fiziksel olarak taşıyıp ya da altınlarını bozdurup başka bankalara götürerek hesaplarına yatırabiliyorlardı. Bu iki durum, hem altınların çalınma riskini artırmaktaydı hem de müşterilerin altınlarını bozdurmalarını gerektirmekteydi. Altın EFT sistemiyle birlikte banka müşterileri, herhangi bir riske girmeden sisteme entegre olan bankalardan herhangi birine altınlarını transfer edebilir hale geldi.

Altın EFT sistemiyle birlikte vatandaşlarımız arasındaki altın kullanımının ciddi boyutta artış göstereceğini düşünüyoruz. Banka müşterilerinin beklentileri, altınları fiziki olarak alabilmek ve gün içerisinde altın alım-satımını yapabilmektir. Müşterilerimiz, mesai saatlerinde bankamızın tüm şubelerinden, 7 gün 24 saat ise tüm ATM'lerimizden fiziki olarak altın satın alabilmektedir. Tüm müşterilerimiz, hafta içi 24 saat boyunca uygun kur marjlarıyla döviz ve kıymetli maden alım-satım işlemleri gerçekleştirebilmektedir."

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- "14 ton altını yastık altından ekonomiye kazandırdık"

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oral, altın transferinin yaygınlaşmasının ülke ekonomisine olumlu katkısı olacağını ifade ederek, "Bilindiği üzere, ülkemizde tonlarca altın yastık altında atıl şekilde durmaktadır. Altın EFT sistemiyle birlikte vatandaşlarımız bankalar arasında altınlarını taşıyabilecekleri için bankalara daha fazla altın getireceklerini düşünmekteyiz." dedi.

Kuveyt Türk olarak özellikle "altın günleri" ile sektöre farklı bir uygulama kazandırdıklarını bildiren Oral, "yastık altında muhafaza edilen altınların banka hesabına yatırılması işlemi" olarak özetlenebilecek bu hizmeti Türkiye'de ilk kez 2011 yılında başlattıklarını hatırlattı. Oral, bu tarihten itibaren yaklaşık 14 ton altını yastık altından ekonomiye kazandırdıklarını aktardı.

Bu arada, Takasbank, "Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi"ni 16 Temmuz 2018'de hizmete sunmuştu.

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Altın EFT'si Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral

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