"Altın EFT'si ekonomiye olumlu katkı sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, altın transferinin yaygınlaşmasının ülke ekonomisine olumlu katkısı olacağını söyledi.

Mehmet Oral, altın EFT'sine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt Türk olarak, altın bankacılığında inovatif altın ürünlerine sahip öncü bir katılım bankası olduklarını belirtti.

Altın bankacılığına, uluslararası standartlara uyum sağlayan bir yapı kurarak başladıkları için bu alanda ciddi mesafe katettiklerini kaydeden Oral, altın EFT'sinde de bu standartlar kullanıldığından dolayı entegrasyon noktasında bankanın hızlı ve kolay şekilde sisteme giriş yaptığını söyledi.

Oral, altın EFT'sinin tümüyle yurt içi paydaşlar tarafından geliştirilen ve işleyen yepyeni bir sistem olduğunu ve bankaların sisteme yeni yeni entegre olmaya başladığını anlattı.

Sistemin yeni olmasından dolayı işlem adetleri ve hacimlerinin çok büyük boyutlarda olmadığını vurgulayan Oral, "Türk halkının altına verdiği kıymet göz önüne alındığında, tüm bankaların entegre olmasıyla müşteriler arasında altın EFT'sinin hızla yaygınlaşacağını düşünüyoruz." dedi.