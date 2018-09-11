FİNANS

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, el işlemesiyle üretilen 55 gramlık Tokat bileziğinin fiyatı, altındaki yükselişle 7 bin TL'den 11 bin TL'ye çıktı.

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, el işlemesiyle üretilen 55 gramlık Tokat bileziğinin fiyatı, altındaki yükselişle 7 bin TL'den 11 bin TL'ye çıktı.
Kafkaslar'dan gelerek, Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkardıkları altın bilezik, 300 yıldır kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilerek, çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilip, elde edilen tellerin işlenmesiyle yapılan 100 gramlık Tokat bileziği, kentte anneden kızına, ondan torununa kadar hediye ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 55 gramlık Tokat bileziğinin fiyatı da son 2 ayda 7 bin TL'den 11 bin TL'ye çıktı. Tokat bileziğinin yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğunu kaydeden 27 senelik kuyumcu Yusuf Pezik (50), "Tokat bileziği komple elde yapılan, Ermeni vatandaşlarımızdan bizlere miras kalan bir sanattır. Daha da ileri gittiğimiz zaman geçmişi Orta Asya'ya kadar gider. Tokat'ta komple el işi olması nedeniyle tüm bayanların alıp kullanmak isteyeceği, ortalama 100 yıl kullanma ömrü olan, el yapımı klasikleşmiş Tokat'a etiketlenmiş bir üründür" diye konuştu.
Altın fiyatlarındaki artışın, Tokat bileziğini de etkilediğini kaydeden Pezik, "Ortalama 55 gram ağırlığında, 11 bin lira civarında bileziklerimiz; 50 gramdan başlıyor, 100 grama kadar gidiyor. Kenarında birikimi olanlar, kullanmadıkları altınları bunlara çeviriyor. Bundan 2 ay önce 11 bin liralık bileziği 7 bin bin liraya alabiliyordunuz. Altın fiyatlarındaki artış Tokat bileziğini de etkiledi" dedi.

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Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkilediAltın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkilediAltın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

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