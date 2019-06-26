FİNANS

Altın fiyatları altı yılın zirvesinden döndü

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 26 Haziran (DHA)

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