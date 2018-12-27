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Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla altı ayın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş, küresel ekonomideki, yavaşlama ve ticaret gerginlikleri gibi nedenlerle, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak, güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları altı ayın zirvesine yükseldi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş, küresel ekonomideki, yavaşlama ve ticaret gerginlikleri gibi nedenlerle, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak, güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları altı ayın zirvesine yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçesinin onaylanmadığı için hükümeti geçici olarak kapatması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ülkenin en büyük altı bankasıyla yaptığı görüşmede bankaların yeterli likiditesinin olup olmadığını sormasının piyasalarda likidite endişeleri uyandırması gibi nedenler, küresel piyasalarda yatırımcıları en çok endişelendiren nedenler arasında sayılıyor.
Bloomberg’in görüştüğü RJO Futures kıdemli piyasa analisti Phil Streible, altın piyasasına talebin ABD hükümetinin kapatılması ile daha da arttığını belirtti ve piyasanın en az dirençli olduğu yönün artış yönü olduğunu söyledi.
Oanda Corp. Asya Pasifik bölüm başkanı Stephen Innes, altın yatırımının uzun vadeli yatırımların temeli olduğunu söyledi ve "Piyasalar karıştığında altın bir kez daha önemini kanıtladı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, "öngörülemez, huzursuz ve dizginlenemeyen davranışları" ile yatırımcıların "en korktuğu türden bir başkan" olduğunu söyleyen Innes, ekonomik büyümede görülen yavaşlamanın Washington’daki karışıklık, Beyaz Saray’daki kilit rollerin istifaları ve Başkan Trump’ın devamlı olarak ABD Merkez Bankası’na (Fed) karşı saldırgan tavrı kaynaklı olduğunu belirtti.
Sumimoto Mitsui Asset Management kıdemli stratejisti Masahiro Ishikawa, piyasaların Beyaz Saray’daki karışıklığın artırdığı politik riskler sebebiyle büyüme ile mücadele halinde olduğuu söyledi.
ICBC Standart Bankası’ndan Yuichi Ikemizu, altına talebin sene sonunda her zaman arttığını söyledi ve "Altın fiyatları 1,300 doları geçerse şaşırmam" dedi.
Huatai Futures Co.’dan Xu Wenyu, "Bu yıl ABD hisselerinde büyük bir uçuculukla karşı karşıyayız, bunun yanında Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın teknik bir ayı piyasasına battı. Piyasaların endişlelerine bunların üstüne bir de ABD hükümetinin geçici olarak kapanması eklendi" dedi.
Price Futures Group kıdemli piyasa analisti Phil Flynn, ekonomi ile ilgili tüm endişeler değerlendirildiğinde güvenli liman arayışının yeniden rağbet gördüğünü ve Fed’e yönelik eleştirilerin yatırımcıları Fed’in yakın zamanda bir daha faiz artırmayacağını düşünmesine ittiğini belirtti.

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