Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 193,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.291,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,80 192,00 192,80 193,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.264,00 1.284,00 1.271,00 1.291,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 175,00 179,00 176,00 180,00 Lira(Tam) Ziynet 1.235,00 1.255,00 1.242,00 1.266,00 Yarım Ziynet 617,00 627,00 623,00 633,00 Çeyrek Ziynet 308,00 313,00 312,00 317,00
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