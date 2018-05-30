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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.254,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.254,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 190,50 190,70 187,30 187,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.255,00 1.275,00 1.234,00 1.254,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 173,50 177,50 171,00 175,00 Lira(Tam) Ziynet 1.227,00 1.247,00 1.206,00 1.230,00 Yarım Ziynet 613,00 623,00 605,00 615,00 Çeyrek Ziynet 307,00 312,00 303,00 308,00

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Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

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