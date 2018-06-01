Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.290,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 188,40188,60 192,70192,90Cumhuriyet Ata Lira 1.242,001.262,001.270,001.290,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 172,00176,00176,00180,00Lira(Tam) Ziynet 1.213,001.237,001.241,001.265,00Yarım Ziynet 609,0061900623,00633,00Çeyrek Ziynet 304,00309,00311,00316,00
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