Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.285,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,20 191,40 191,80 192,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.260,00 1.280,00 1.264,00 1.285,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 174,00 178,00 175,00 179,00 Lira(Tam) Ziynet 1.231,00 1.256,00 1.235,00 1.260,00 Yarım Ziynet 618,00 628,00 620,00 630,00 Çeyrek Ziynet 309,00 314,00 310,00 315,00
'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum