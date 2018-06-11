Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.264,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 187,60 187,80 188,80 189,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.236,00 1.256,00 1.244,00 1.264,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 171,00 175,00 172,00 176,00 Lira(Tam) Ziynet 1.208,00 1.232,00 1.216,00 1.236,00 Yarım Ziynet 606,00 616,00 608,00 618,00 Çeyrek Ziynet 303,00 308,00 304,00 309,00
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