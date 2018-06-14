Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 193,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.291,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 193,50 193,70 193,00 193,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.275,00 1.296,00 1.271,00 1.291,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 176,00 180,00 176,00 180,00 Lira(Tam) Ziynet 1.246,00 1.266,00 1.242,00 1.262,00 Yarım Ziynet 623,00 633,00 623,00 633,00 Çeyrek Ziynet 311,00 316,00 311,00 316,00
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