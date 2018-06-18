Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.303,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 193,60 193,80 194,50 194,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.276,00 1.297,00 1.282,00 1.303,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 176,00 180,00 177,00 181,00 Lira(Tam) Ziynet 1.247,00 1.267,00 1.252,00 1.272,00 Yarım Ziynet 623,00 633,00 626,00 636,00 Çeyrek Ziynet 311,00 316,00 313,00 318,00
Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek
Maliye Bakanı'ndan bütçe açıklaması
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum