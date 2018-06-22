Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.290,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,60 192,80 192,50 192,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.269,00 1.290,00 1.268,00 1.290,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 175,00 179,00 175,00 179,00 Lira(Tam) Ziynet 1.240,00 1.260,00 1.240,00 1.260,00 Yarım Ziynet 620,00 630,00 620,00 630,00 Çeyrek Ziynet 310,00 315,00 310,00 315,00
Türk karasularında 2 milyar dolarlık rüzgar santrali
Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum