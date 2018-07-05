altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.252,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 190,00190,20 187,00 187,20Cumhuriyet Ata Lira 1.252,001.272,00 1.232,00 1.252,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 173,00177,00 170,50 174,50Lira(Tam) Ziynet 1.225,001.243,00 1.204,00 1.224,00Yarım Ziynet 612,00622,00 602,00 612,00Çeyrek Ziynet 306,00311,00
301,00 306,00
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