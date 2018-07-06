altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.244,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 187,00 187,20 185,80 186,00Cumhuriyet Ata Lira 1.232,00 1.252,00 1.224,00 1.244,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 170,50 174,50 169,50 173,50Lira(Tam) Ziynet 1.204,00 1.224,00 1.196,00 1.216,00Yarım Ziynet 602,00 612,00 598,00 608,00Çeyrek Ziynet 301,00 306,00
299,00 304,00
BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum...
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum