Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.269,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 186,40 186,60 189,50 189,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.228,00 1.249,00 1.249,00 1.269,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 170,00 174,00 172,50 176,50 Lira(Tam) Ziynet 1.200,00 1.220,00 1.220,00 1.240,00 Yarım Ziynet 600,00 610,00 610,00 620,00 Çeyrek Ziynet 300,00 305,00 305,00 310,00
e-Devlet'ten yeni hizmet daha!
Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...
Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum