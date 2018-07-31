altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.285,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,30192,50191,80192,00Cumhuriyet Ata Lira 1.267,001.288,001.264,001.285,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 175,50179,50175,00179,00Lira(Tam) Ziynet 1.238,001.258,001.235,001.255,00Yarım Ziynet 619,00629,00617,00627,00Çeyrek Ziynet 310,00315,00309,00314,00
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