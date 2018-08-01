altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.299,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI
ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,40192,60194,00194,20Cumhuriyet Ata Lira 1.268,001.289,001.278,001.299,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 175,50179,50177,00181,00Lira(Tam) Ziynet 1.239,001.259,001.249,001.269,00Yarım Ziynet 619,00629,00625,00635,00Çeyrek Ziynet 310,00315,00312,00317,00
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