altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 197,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.321,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE
CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 197,30197,50197,30197,50Cumhuriyet Ata Lira 1.300,001.321,001.300,001.321,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 180,00184,00180,00184,00Lira(Tam) Ziynet 1.271,001.291,001.270,001.290,00Yarım Ziynet 635,00645,00635,00645,00Çeyrek Ziynet 318,00323,00318,00323,00
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