Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 205,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.372,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 201,50 201,70 205,00 205,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.328,00 1.349,00 1.351,00 1.372,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 183,50 187,50 187,00 191,00 Lira(Tam) Ziynet 1.298,00 1.318,00 1.320,00 1.340,00 Yarım Ziynet 649,00 659,00 660,00 670,00 Çeyrek Ziynet 325,00 330,00 330,00 335,00
Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!
Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Bir çok ülkeye ihraç ediliyor
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum