Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.592,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,60 232,80 238,40 238,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.533,00 1.554,00 1.571,00 1.592,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00 216,00 217,00 221,00 Lira(Tam) Ziynet 1.498,00 1.518,00 1.535,00 1.555,00 Yarım Ziynet 749,00 759,00 767,00 778,00 Çeyrek Ziynet 375,00 380,00 384,00 389,00
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