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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.702,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.702,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,80 254,00 255,10 255,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.672,00 1.693,00 1.681,00 1.702,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00 235,00 233,00 237,00 Lira(Tam) Ziynet 1.634,00 1.654,00 1.642,00 1.662,00 Yarım Ziynet 817,00 827,00 821,00 831,00 Çeyrek Ziynet 408,00 413,00 411,00 416,00

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Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları

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