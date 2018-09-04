altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.713,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,30 256,50 256,80 257,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.689,00 1.710,00 1.692,00 1.713,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 234,00 238,00 234,50 238,50 Lira(Tam) Ziynet 1.650,00 1.670,00 1.654,00 1.674,00 Yarım Ziynet 825,00 835,00 827,00 837,00 Çeyrek Ziynet 413,00 418,00 414,00 419,00
Rus otomobil üreticileri, Türkiye ile ticarette doları bırakıyor
Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
Borsa haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum