Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.654,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20247,80248,00Cumhuriyet Ata Lira 1.634,00 1.655,00 1.633,001.654,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00 230,00 226,00230,00Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.617,00 1.596,001.616,00Yarım Ziynet 799,00 809,00 798,00808,00Çeyrek Ziynet 399,00 404,00
399,00404,00
Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum