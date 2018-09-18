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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.639,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.639,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 243,00 243,20 245,50 245,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.601,00 1.622,00 1.618,00 1.639,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,00 226,00 224,00 228,00 Lira(Tam) Ziynet 1.565,00 1.585,00 1.581,00 1.601,00 Yarım Ziynet 782,00 792,00 791,00 801,00 Çeyrek Ziynet 391,00 396,00 395,00 400,00

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Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

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