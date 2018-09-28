Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.523,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 228,40 228,60 227,80 228,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.505,00 1.526,00 1.502,00 1.523,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 208,00 212,00 208,00 212,00 Lira(Tam) Ziynet 1.471,00 1.491,00 1.468,00 1.488,00 Yarım Ziynet 735,00 745,00 734,00 744,00 Çeyrek Ziynet 368,00 373,00 367,00 372,00
Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir
Astaldi, 3. köprüdeki hisselerini satmayacak
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum