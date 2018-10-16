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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.530,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 228,80229,00229,00229,20Cumhuriyet Ata Lira 1.508,001.529,001.509,001.530,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 208,70212,70209,00213,00Lira(Tam) Ziynet 1.473,001.493,001.475,001.495,00Yarım Ziynet 737,00747,00738,00748,00Çeyrek Ziynet 368,00373,00369,00374,00

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