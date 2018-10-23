FİNANS

Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.553,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.553,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,70 222,90 232,40 232,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.468,00 1.489,00 1.531,00 1.553,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 212,00 216,00 Lira(Tam) Ziynet 1.434,00 1.454,00 1.497,00 1.517,00 Yarım Ziynet 717,00 727,00 748,00 758,00 Çeyrek Ziynet 359,00 364,00 374,00 379,00

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24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

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