Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.446,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 216,20 216,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.425,00 1.446,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,00 198,00 197,00 201,00 Lira(Tam) Ziynet 1.372,00 1.392,00 1.392,00 1.412,00 Yarım Ziynet 686,00 696,00 696,00 706,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 348,00 353,00
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