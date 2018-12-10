Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00213,20212,20212,40Cumhuriyet Ata Lira 1.404,001.425,001.398,001.419,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 194,25198,25193,50197.50Lira (Tam) Ziynet 1.371,001.392,001.366,001.386,00Yarım Ziynet 686,00696,00683,00693,00Çeyrek Ziynet 343,00348,00342,00347,00
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