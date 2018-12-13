Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 213,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 213,400 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00 214,20 213,20213,40Cumhuriyet Ata Lira 1.410,00 1.431,00 1.405,001.426,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00194,40198,40Lira (Tam) Ziynet 1.378,00 1.398,00 1.373,001.393,00Yarım Ziynet 689,00 699,00 687,00697,00Çeyrek Ziynet 345,00 350,00

343,00348,00

