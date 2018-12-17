Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00 214,20 214,50214,70Cumhuriyet Ata Lira 1.410,00 1.431,00 1.414,001.435,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00 195,50199,50Lira (Tam) Ziynet 1.378,00 1.398,00 1.381,001.401,00Yarım Ziynet 689,00 699,00 691,00701,00Çeyrek Ziynet 345,00 350,00
345,00350,00
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