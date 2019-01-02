altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.480,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,10218,30221,40221,60Cumhuriyet Ata Lira 1.437,001.458,001.459,001,480,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 199,00203,00202,00206,00Lira(Tam) Ziynet 1.404,001.424,001.426,001.446,00Yarım Ziynet 702,00712,00713,00723,00Çeyrek Ziynet 351,00356,00356,00361,00
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