FİNANS

Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,30 222,50 227,00227,20Cumhuriyet Ata Lira 1.465,00 1.486,00

1.496,001,517,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 207,00211,00Lira(Tam) Ziynet 1.432,00 1.452,00 1.462,001.482,00Yarım Ziynet 716,00 726,00 731,00741,00Çeyrek Ziynet 358,00363,00365,00370,00

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz olduBursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu
Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldıFındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.