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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.562,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.562,00,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 230,60230,80233,80234,00Cumhuriyet Ata Lira 1.520,001.541,001.541,001.562,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 210,30214.30213,00217,00Lira(Tam) Ziynet 1.485,001.505,001.506,001.526,00Yarım Ziynet 743,00753,00753,00763,00Çeyrek Ziynet 371,00376,00377,00382,00

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