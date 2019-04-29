FİNANS

Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.634,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.634,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 245,80 246,00 244,80 245,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.620,00 1.641,00 1.613,00 1.634,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 224,20 228,20 223,00 227,00 Lira(Tam) Ziynet 1.583,00 1.603,00 1.577,00 1.597,00 Yarım Ziynet 792,00 802,00 788,00 798,00 Çeyrek Ziynet 396,00 401,00 394,00 399,00

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyorIMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor
'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor''Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor

IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.