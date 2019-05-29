FİNANS

Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.657,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.657,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 246,70 246,90 248,30 248,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.626,00 1.647,00 1.636,00 1.657,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,00 229,00 226,50 230,50 Lira(Tam) Ziynet 1.589,00 1.609,00 1.599,00 1.619,00 Yarım Ziynet 794,00 804,00 800,00 810,00 Çeyrek Ziynet 397,00 402,00 400,00 405,00

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
“Ticaret sistemini güçlendirmek için iş dünyasının cesaretine ihtiyacımız var”“Ticaret sistemini güçlendirmek için iş dünyasının cesaretine ihtiyacımız var”
Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldıRevo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

BES'te devlet katkılarına düzenleme

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Binlerce kişiye uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir

Binlerce kişiye uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir

Altında neler bekleniyor?

Altında neler bekleniyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTB Başkanı Erdoğan: Çaykur, kuru çaya zam yapmazsa sektör ayakta kalamaz

RTB Başkanı Erdoğan: Çaykur, kuru çaya zam yapmazsa sektör ayakta kalamaz

“Ticaret sistemini güçlendirmek için iş dünyasının cesaretine ihtiyacımız var”

“Ticaret sistemini güçlendirmek için iş dünyasının cesaretine ihtiyacımız var”

Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı

Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı

Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.