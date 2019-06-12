Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.671,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00248,20 250,30 250,50Cumhuriyet Ata Lira 1.634,001.655,00 1.650,00 1.671,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00230,00 228,30 232,30Lira(Tam) Ziynet 1.597,001.617,00 1.612,00 1.632,00Yarım Ziynet 798,00808,00 806,00 816,00Çeyrek Ziynet 399,00404,00
403,00 408,00
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