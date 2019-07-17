altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.715,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,50258,70 257,00 257,20Cumhuriyet Ata Lira 1.704,00 1.725,00 1.694,00 1.715,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00 240,00 234,00 238,00Lira(Tam) Ziynet 1.665,00 1.685,00 1.655,001.675,00 Yarım Ziynet 832,00 842,00 828,00 838,00Çeyrek Ziynet 416,00 421,00
414,00 419,00
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