altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.748,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,00262,20 262,00262,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.727,001.748,00 1.727,001.748,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,00244,00 239,00244,00 Lira(Tam) Ziynet 1.687,001.707,00 1.687,00 1.707,00Yarım Ziynet 844,00854,00 844,00 854,00Çeyrek Ziynet 422,00427,00 422,00 427,00
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