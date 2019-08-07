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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.752,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.752,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,60 260,80 262,60 262,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.717,00 1.738,00 1.731,00 1.752,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 240,00 244,00 Lira(Tam) Ziynet 1.678,00 1.698,00 1.691,00 1.711,00 Yarım Ziynet 839,00 849,00 846,00 856,00 Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 423,00 428,00

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