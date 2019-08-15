FİNANS

Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,70 264,90 273,10 273,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.744,00 1.765,00 1.800,00 1.821,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,50 245,50 249,00 253,00 Lira(Tam) Ziynet 1.705,00 1.725,00 1.759,00 1.779,00 Yarım Ziynet 852,00 862,00 879,00 889,00 Çeyrek Ziynet 426,00 431,00 440,00 445,00

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Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

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