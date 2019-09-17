Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.839 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,0 275,2 275,8 276,0 Cumhuriyet Ata Lira 1.812,0 1.833,0 1.818,0 1.839,0 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,0 255,0 251,5 255,5 Lira(Tam) Ziynet 1.771,0 1.791,0 1.776,0 1.796,0 Yarım Ziynet 886,0 896,0 888,0 898,0 Çeyrek Ziynet 443,0 448,0 444,0 449,0
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