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Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,60 275,80 275,00 275,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.812,00 1.833,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.775,00 1.795,00 1.771,00 1.791,00 Yarım Ziynet 888,00 898,00 886,00 896,00 Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00

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24 ayar külçe altın altın fiyatları kapalıçarşı piyasalar

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