FİNANS

Altın fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,60 277,80 280,40 280,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.848,00 1.869,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 256,00 260,00 Lira(Tam) Ziynet 1.788,00 1.808,00 1.806,00 1.826,00 Yarım Ziynet 894,00 904,00 903,00 913,00 Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 452,00 457,00

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Bakan Yardımcısı Nebati: Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazımBakan Yardımcısı Nebati: Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım
MB/Uysal: Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır (2)MB/Uysal: Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Gram ve çeyrek altında son durum

Gram ve çeyrek altında son durum

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

Bakan Yardımcısı Nebati: Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

Bakan Yardımcısı Nebati: Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

MB/Uysal: Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır (2)

MB/Uysal: Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır (2)

TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.